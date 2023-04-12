وزير الخارجية السوري في السعودیة بعد عقد من الخلاف

استقبل نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وذلك لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز في محافظة جدة، وتأتي هذه الزيارة في إطار دعوة من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، لإجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في "تويتر"، إنّ "نائب وزير الخارجية رحّب بوزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الذي يزور المملكة في إطار دعوة من وزير الخارجية فيصل بن فرحان".

ولفتت إلى أنه سيتم خلال الزيارة، "عقد جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، ولتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة في سوريا".

وكان في استقبال الوزير المقداد والوفد المرافق له في مطار جدة وليد الخريجي نائب وزير الخارجية، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية السعودية. ويرافق الوزير المقداد في زيارته أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين، وجمال نجيب مدير إدارة الدعم التنفيذي ويزن الحكيم من مكتب الوزير.

وفي مطلع نيسان/أبريل الحالي، زار وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مصر في زيارة هي الأولى منذ عام 2011، وذلك تلبية لدعوة رسمية من نظيره المصري.

والعلاقات السورية - العربية آخذة في التحسن، بعد مأساة الزلزال الذي وقع في 6 شباط/فبراير، ودفع دولاً في المنطقة إلى إرسال كميات من المساعدات إلى دمشق.

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