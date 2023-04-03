تونس تبدأ إجراءات تعیین سفیر جدید لدى سوریا

أفاد الحساب الرسمي للرئاسة التونسية على فيسبوك بأن الرئيس قيس سعيد وجه، اليوم الإثنين، تعليمات لوزير الشؤون الخارجية نبيل عمار بالشروع في إجراءات لتعيين سفير جديد لدى دمشق.

وجاء في بيان للرئاسة أن سعيد “أكد على ضرورة التمسك بمبادئ السياسة الخارجية للدبلوماسية التونسية ومن أهمها عدم الانخراط في أي محور واستقلال القرار الوطني، مشددا على أن مواقف تونس في الخارج تنبع من إرادة شعبها في الداخل”.

وأضاف البيان “من جهة أخرى، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بالشروع في اجراءات تعيين سفير تونس بدمشق”.

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