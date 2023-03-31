ما التهم التی یواجهها ترامب وإلى أین ستفضی؟

يعتبر دونالد ترامب أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة توجه له تهم جنائية فما هي وإلى ماذا ستفضي؟!

الاتهامات الموجهة لترامب

بحسب وسائل الإعلام، دفع محامي ترامب مايكل كوهين للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز 130 ألف دولار لعدم إفشاء معلومات عن علاقاتها الجنسية مع سياسي، في ذروة الحملة الانتخابية الرئاسية في عام 2016،

الأمر الذي دفع هيئة المحلفين الكبرى في مانهاتن يوم أمس الخميس، بالتصويت على إدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بشأن دفع أموال لممثلة إباحية، وفقا لأشخاص على دراية بالموضوع.

كما يشتبه في قيام ترامب بسداد مدفوعات من ميزانية الحملة. ووفقا لمصادر شبكة CNN، وجهت إلى ترامب 34 تهمة تتعلق بالاحتيال التجاري.

هل سيحاكم ترامب؟

رسميا، لن يتم الإعلان عن التهم إلا عند مثول ترامب أمام المحكمة. وقال محاميه إنه سيظهر في الاجتماع يوم الثلاثاء، وترجح بعض وسائل الإعلام وفق محللين أنه في نفس الوقت يمكن اعتقال الرئيس السابق.

وفي حال ثبتت إدانة ترامب، فإنه يواجه غرامة كبيرة وحتى السجن.

الرد على الاتهامات

اعتبر ترامب المحاكمة تعديا على انتخابات حرة، وقال: "أنا بريء تماما واتهامي سيرتد على بايدن لأنه يحاول مطاردتي سياسيا عبر القضاء"، مشبها المحاكمة بـ"لعبة -مطاردة الساحرات".

كما شدد ترامب وفق شبكة "سي إن إن" عزمه على مواصلة القتال ودعا الجمهوريين لدعمه ضد لائحة الاتهام.

من جهته، اتهم رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، مدعي عام مانهاتن ألفين براغ، بإساءة استخدام السلطة بشكل غير مسبوق، أما حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، حيث يقع مقر ترامب، فقد أكد أنه لن يساعد في طلب تسليم محتمل للرئيس السابق بالنظر إلى "الظروف المشكوك فيها للقضية".

بدوره رفض البيت الأبيض التعليق، وحثت رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي وتشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ على التزام الهدوء، وأشارا إلى أنه "لا أحد فوق القانون".

تاريخ رؤساء الولايات المتحدة والقانون

لم يواجه أحد من رؤساء الولايات المتحدة تهما بهذا الثقل، حيث كانت آخر مرة وجهت فيها تهم لرئيس أمريكي في القرن التاسع عشر حين تم إيقاف الزعيم الثامن عشر، ويليس غرانت، بسبب سرعة في القيادة. ودفع حينها كفالة 20 دولارا.

كما كان الرئيس نيكسون أيضا على وشك الاعتقال خلال فضيحة ووترغيت: فقد اتهمت إدارته بالتنصت غير القانوني على المكالمات الهاتفية واقتحام مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية في واشنطن عام 1972. ليصبح الرئيس الأمريكي الأول والوحيد الذي يستقيل طواعية.

هل بإمكان ترامب الاستمرار بالمشاركة في السباق الرئاسي 2024؟

على الرغم من إعلان لائحة الاتهام، لا يزال بإمكان ترامب الترشح بشكل قانوني، لكن المحاكمة، وفقا لوسائل الإعلام، ستقلل بشكل كبير من فرص فوزه.

endNewsMessage1