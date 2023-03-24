قصف صاروخي یستهدف الاحتلال الأمیرکي فی شرقی سوریا

استهدف قاعدتا التحالف الأميركي في حقلي كونيكو والعمر، شرقي الفرات، في ريف دير الزور بقصف صاروخي.

استهدف مساء اليوم الجمعة، قاعدتا التحالف الأميركي في حقلي كونيكو والعمر، شرقي نهر الفرات، في ريف دير الزور بوقوع قصف صاروخي.

وأفادت الوکالات بأن هناك تحليقاً مكثفاً للطيران المروحي الأميركي فوق حقل كونيكو، شرقي نهر الفرات في سوريا.

بالتزامن، أكدت مصادر الميادين سقوط عدد من الصواريخ على قاعدة الاحتلال الأميركي في حقل غاز كونيكو، من دون معلومات عن حجم الخسائر، مضيفةً أن القصف على قاعدة كونيكو تم بثمانية صواريخ، سقطت في القاعدة ومحيطها.

وقالت مصادر محلية في محيط قاعدة حقل العمر النفطي، في دير الزور، لـ "سبوتنيك"، إن ألسنة اللهب تتصاعد من داخل قاعدة الجيش الأميركي ضمن الحقل (المنطقة الخضراء) وسط استنفار كبير لقوات الاحتلال الأميركي وطيرانه الحربي وطيرانه الاستطلاعي فوق القاعدة، وفي محيطها.

وقالت المصادر إن أصوات الانفجارات هزت أرجاء المنطقة المحيطة بقاعدة كونيكو من جراء القصف الصاروخي، مع تصاعد أعمدة الدخان من داخلها.

وتابعت المصادر المحلية أنه "لا توجد معلومات دقيقة بشأن الخسائر في صفوف الجنود الأميركيين داخل قاعدتي العمر وكونيكو، وسط سماع دوي صفّارات الإنذار، تزامناً مع تحليق للطائرات الحربية والاستطلاعية الأميركية".

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