الإمارات تدرس تقلیص تمثیلها الدبلوماسي في فلسطین المحتلة

تدرس الإمارات تقليص مستوى تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل بعد أن قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه "لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني"، بحسب تقارير إعلامية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن وزارة الخارجية الإماراتية، طلبت من السفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد الخاجة عدم مقابلة أي مسؤول حكومي إسرائيلي.

وبحسب ما ورد قال الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للمسؤولين الإسرائيليين: "إلى أن نتأكد من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لديه حكومة يمكنه السيطرة عليها، فلن نتمكن من العمل بشكل مشترك".

ونفى مكتب نتنياهو مزاعم القناة 12 بأن إسرائيل تمر بأزمة في علاقاتها مع الإمارات بعد أن أعلنت أبوظبي أنها تخطط لوقف شراء أنظمة دفاعية إسرائيلية بسبب حكومة نتنياهو.

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