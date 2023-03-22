عدوان إسرائیلي یستهدف مطار حلب في شمال سوریا

ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية نقلا عن مصدر أمني أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري تتصدى لعدوان إسرائيلي استهداف العديد من المواقع في محيط مدينة حلب شمال سوريا في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت سبوتنيك أن الهجوم الإسرائيلي استهدف مطار حلب الدولي والنيرب العسكري في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

وقالت الوكالة نقلا عن المصدر أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه شرق حلب، انطلاقا من سماء المنطقة البحرية قبالة السواحل السورية.

وتحدث التلفزيون الرسمي التابع للنظام عن سماع دوي انفجارات في حلب ومحيطها.

وقالت وزارة الدفاع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مطار حلب الدولي “ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار”.

وأضافت الوزارة في بيان على فيسبوك “نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية حوالي الساعة 3:55 من فجر اليوم”.

وهذا ثالث هجوم على مطار حلب خلال ستة أشهر.

وقال مصدر مقرب من قوات النظام إنه جرى استهداف مطار حلب الدولي ومطار النيرب العسكري بخمسة صواريخ إسرائيلية ليل الثلاثاء/الأربعاء.

وكان مطار حلب الدولي في شمال سوريا قد خرج عن الخدمة في يوم 7 مارس إثر ضربة إسرائيلية ألحقت أضراراً مادية فيه، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في النظام السوري.

ويُستخدم مطار حلب الدولي كوجهة رئيسية لاستقبال طائرات المساعدات الإنسانية التي تدفقت إلى سوريا منذ الزلزال المدمر الذي ضربها وتركيا المجاورة في السادس من شباط/فبراير، ودمر عشرات الأبنية في مدينة حلب.

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