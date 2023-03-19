مخاوف من اندلاع أعمال عنف في أمریکا بعد دعوة ترامب للاحتجاج على الاعتقال المحتمل

قال ترامب على موقع (Truth Social) إنه يتوقع أن يتم القبض عليه يوم الثلاثاء حيث يحقق المدعي العام في مانهاتن في دفع مبلغ نقدي تم دفعه لنجمة أفلام التعري ستورمي دانيلز خلال حملة ترامب لعام 2016.

وكتب ترامب “احتجاج ، لنسترد أمتنا!”.

وحذرت شخصيات سياسية أمريكية بارزة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في البرامج الإخبارية السياسية يوم الأحد من دعوة ترامب، وقالوا إنها تذكرهم بدعوات لمؤيدي ترامب بعد انتخابات 2020، والتي بلغت ذروتها في أعمال الشغب بالكونغرس يوم 6 يناير.

وتتزايد التوقعات هذا الأسبوع بشأن لائحة اتهام محتملة لترامب فيما يتعلق بدفع الأموال التي يحقق فيها مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن.

يزعم ممثلو الادعاء أن الدفع انتهك قوانين تمويل الحملات الانتخابية، وأشارت تقارير إلى أنه قد يتم توجيه الاتهام إلى ترامب بشأن هذه المسألة، لكن هذا التوقيت غير معروف.

ورفض متحدث باسم مكتب المدعي العام في مانهاتن يوم الأحد التعليق على مزاعم ترامب بأنه سيتم اعتقاله الثلاثاء.

وحذر حاكم ولاية نيو هامبشاير كريس سونونو (يمين) من “السيرك السياسي” وشدد على الاحتجاجات المحتملة التي “تريد التأكد من أنها سلمية”.

وقال في برنامج “حالة الاتحاد” على شبكة سي إن إن:” لا يمكنك أن تضعها على الرئيس السابق فقط، إنها مسؤوليتنا، حقًا، في المجتمع، في مجتمعاتنا ، يجب أن نتأكد من قول ما لدينا بالطريقة الصحيحة، ونتأكد من أننا نحقق تأثيرًا إيجابيًا في المضي قدمًا، ولكن الأمر سيكون كالسيرك، أليس كذلك؟وسيكون هناك الكثير من الأمور المجهولة”.

ومع ذلك، قال الحاكم الجمهوري إنه يتمنى ألا تكون المسألة محل تركيز كبير.

كما أشار حاكم ولاية نيوجرسي السابق كريس كريستي (يمين) إلى فكرة “السيرك” عندما تحدث عن دعوة ترامب للاحتجاج.

وقال:””السيرك مستمر، إنه يربح فقط ويعمل بشكل جيد في الفوضى والاضطراب، ولذا فهو يريد خلق الفوضى والاضطراب بشروطه.

وأضاف كريستي أن ترامب لا يريد الاستجابة لشروط أي شخص آخر، بل يريد كل شيء بشروطه”.

وقال غاري كوهن، المستشار الاقتصادي السابق لترامب، إنه يأمل في “مجموعة أحداث سلمية للغاية”.

وأضاف “أنا ضد الاحتجاج، لذا لا أعتقد أنه يجب علينا الاحتجاج على أي شيء، آمل أن تكون أمريكا قد تعلمت مما حدث في الماضي، وآمل أن يكون لدينا مجموعة سلمية من الأحداث، مهما حدث الأسبوع المقبل”، مؤكداً “أن لا أحد فوق القانون”.