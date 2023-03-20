مخاوف الرکود تتزاید.. أکثر من نصف الأمریکیین سیخسرون کل شيء

وسط ارتفاع معدلات التضخم، يخشى العديد من الأمريكيين أن تنزلق البلاد إلى ركود هذا العام حيث قال حوالي 75 ٪ إنهم يشعرون بالقلق من أن الركود الكبير في الطريق، وفقًا لمسح أجرته “ريال ستيت واتش”، ويعتقد 69٪ من الأمريكيين أن البلاد حالياً في حالة ركود، ويقول أكثر من النصف (55٪) إنهم سيخسرون كل شيء في فترة الركود.

ويعرف الاقتصاديون الركود على أنه الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في موسمين “ربعين” متتالين، وقد حدث هذا في الربع الثاني من عام 2022. ومع ذلك، فإن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، وهو الهيئة الحكومية المسؤولة عن إعلان الركود، لم يتخذ قرارًا بشأن العام الماضي.

وعلى الرغم من زيادة الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بنسبة 2.9٪ ، إلا أنه لم يغير نظرة الكثير من الناس إلى الاقتصاد، في الواقع، 63٪ متشائمون بشأن أداء الاقتصاد في عام 2023، وفقاً لتحليل قدمته شركة “كريدبال”.

المستهلكون يستخدمون بطاقات الائتمان لمحاربة التضخم

ومع ارتفاع التضخم، لجأ العديد من الأمريكيين إلى بطاقات الائتمان للتعامل مع ارتفاع النفقات، في الواقع، زادت أرصدة بطاقات الائتمان إلى 931 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2022 ، وفقًا لأحدث نسخة من تقرير (Credit Industry Insights) الصادر عن “ترانس يونيون”.

وقال سيغفريد، نائب الرئيس الأول لشركة “ترانس يونيون” وقائد أعمال بطاقات الائتمان، في بيان:” “تستمر أرصدة وأصول البطاقات المصرفية في الارتفاع حيث يبحث المستهلكون عن طرق للتعامل مع التضخم ، وهذا هو الحال بشكل خاص بين مستهلكي الجيل Z، الذين شهدوا نموًا بنسبة 19٪ في الإصدارات على أساس سنوي و 64٪ في الأرصدة خلال نفس الفترة”

بالإضافة إلى ذلك، زادت حالات التخلف عن سداد بطاقات الائتمان، ومن المتوقع أن تزداد حالات التأخر الخطيرة في سداد بطاقات الائتمان إلى 2.6٪ في نهاية عام 2023، وفقًا لتوقعات الائتمان الاستهلاكي لعام 2023 من قبل “ترانس يونيون”، وهذا ارتفاع من 2.1٪ في نهاية عام 2022. ووجد التقرير أن معدلات التأخر في السداد قد تصل إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 2010.

وقالت ميشيل رانيري ، نائبة رئيس الأبحاث والاستشارات الأمريكية في “ترانس يونيون” ، في تقرير التوقعات: “تمثل الزيادة السريعة في أسعار الفائدة والتضخم المرتفع بعناد إلى جانب مخاوف الركود الأحدث في سلسلة من التحديات الكبيرة التي واجهها المستهلكون في السنوات الأخيرة”.

وأضافت “ليس من المستغرب إذن أن نرى زيادات ملحوظة في معدلات التخلف عن السداد لبطاقات الائتمان والقروض الشخصية، وهما اثنان من أكثر منتجات الائتمان شعبية”.

التضخم سيبقى مرتفعا في عام 2023

ارتفع معدل التضخم بنسبة 6٪ في فبراير على أساس سنوي ، وعلى الرغم من أن التضخم كان يرتفع بشكل أبطأ مما كان عليه في الأشهر السابقة، لا يزال العديد من الأمريكيين يشعرون بعبء ارتفاع الأسعار حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية في المنزل بنسبة 10.1٪ على أساس سنوي ، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك (CPI)، وهو مقياس للتضخم.

ولخفض التضخم ، قام الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة، وفي الآونة الأخيرة، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما رفع معدل الأموال الفيدرالية إلى نطاق مستهدف من 4.5٪ إلى 4.75٪، وهو أعلى مستوى منذ 15 عامًا، بالإضافة إلى ذلك، قال البنك المركزي في البلاد إنه يتوقع استمرار زيادة أسعار الفائدة في عام 2023 ، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي في نوفمبر 2022: “ما زلنا نتوقع أن الزيادات المستمرة ستكون مناسبة” . بالإضافة إلى ذلك، نحن نواصل عملية تقليص حجم ميزانيتنا العمومية بشكل كبير. ومن المرجح أن تتطلب استعادة استقرار الأسعار الحفاظ على موقف مقيد للسياسة لبعض الوقت “.

ومع ذلك، أثار انهيار بنك سيلكون فالي في 10 مارس تساؤلات حول كيفية استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه التالي بين 21 و 22 مارس. وقام “غولدمان ساكس” بتحديث توقعاته ولم يعد يتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في ذلك الوقت.

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