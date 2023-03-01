غوتیریش من بغداد: واثقون بأن العراقیین سیتغلبون على التحدیات

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، الأربعاء، عن ثقته بأن العراقيين سيتغلبون على التحديات التي يواجهونها.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في إطار زيارة رسمية غير معلنة المدة يجريها للعاصمة بغداد، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال غوتيرش: “نثق بأن العراقيين سيتمكنون من التغلب على التحديات والصعوبات التي يواجهونها”.

وتابع: “إذا سمحت الفرصة، سأقابل النازحين العراقيين في إقليم كردستان العراق”.

وأشار إلى أنه زار الجالية العراقية في سوريا (سابقا) وشاهد “الظروف التي تسهّل لهم العودة للعراق”، وفي هذا المجال، رحّب بـ”جهود الحكومة العراقية بتسهيل عودة النازحين من الخارج”.

من جهته، قال حسين إن “العلاقات بين العراق ويونامي (بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق) قوية، وبالنتيجة العلاقات بين العراق والأمم المتحدة تفاعلية”.

وأشاد حسين بدور “الأمين العام للأمم المتحدة لدعمه للعراق في مختلف المراحل، سواء كانت المسيرة السياسية العراقية أو المسيرة الديمقراطية”.

وأعرب عن تطلعه لـ”إجراء لقاءات ومباحثات مكثفة مع الأمين العام حول تطورات الوضع السياسي في العراق والمنطقة والوضع العالمي”.

وأشار حسين إلى وجود “تحديات كبيرة سواء وطنية أو إقليمية وعالمية”، مؤكدًا على أهمية “تبادل وجهات النظر ودعم الأمين العام للأمم المتحدة لهذه التحديات”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف لوكالة الأنباء العراقية “واع”، إن الزيارة “تأتي في سياق دعم جهود الحكومة العراقية على الصعد كافة، وهي تعبير عن الدور المتوازن الذي يلعبه العراق وبما يعزز الأمن والسلم الدوليين”.

وأضاف أن “الزيارة تؤكد انفتاح السياسة الخارجية للعراق، ودورها المحوري في مجمل قضايا المنطقة والعالم”.

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