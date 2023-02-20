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خانه | عالم

وزیر الخارجیة العراقي ینفي فرض شروط أمریکیة بشأن التطبیع مع إسرائیل

نفى وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، وجود أي شروط أمريكية بشأن التطبيع مع إسرائيل.

وزیر الخارجیة العراقي ینفي فرض شروط أمریکیة بشأن التطبیع مع إسرائیل

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد إن "الحديث عن فرض شروط على الوفد العراقي الذي زار واشنطن من ضمنها التطبيع مع الكيان الصهيوني، عار من الصحة".

وأضاف أن "الهدف من زيارة واشنطن كان اقتصاديا، وناقشنا القضايا السياسية ومحاربة الفساد وتعزيز العلاقات بين البلدين".

وأشار حسين إلى أن "احتياطي العراق تجاوز الـ100 مليار دولار أمريكي، والعملة العراقية قوية والدولار سيبدأ بالانخفاض مقابل الدينار".

 

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مع وزير العراقي شروط التطبيع

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