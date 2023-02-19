شهداء وجرحى فی عدوان إسرائیلی على دمشق

استشهد 5 سوريين بينهم عسكري وأصيب 15 مدنياً بجروح بينهم حالات حرجة جراء عدوان إسرائيلي استهدف منطقة في محيط العاصمة دمشق.

وقال مصدر عسكري سوري إنه “في تمام الساعة 00:20 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصورايخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين”.

وأكد المصدر العسكري أن “وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”، مشيراً إلى أن “العدوان أدى كحصيلة أولية إلى ارتقاء خمسة شهداء بينهم عسكري واصابة 15 مدنياً بجروح بينهم حالات حرجة، وتدمير عدد من منارل المدنيين وأضرار مادية في عدد من الأحياء في دمشق ومحيطها”.

وأفادت شرطة دمشق أن العدوان خلف عددا من الشهداء والجرحى. وأوضحت ان “الفرق الفنية والهندسية بدأت العمل على إحصاء نتائج هذا العدوان، تمهيدا لإعلانها رسميا”.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام سورية أن صواريخ العدوان سقطت بين المنازل السكنية في حي كفرسوسة قرب دمشق.

جدير بالذكر أن محيط العاصمة السورية ومطار دمشق الدولي يشهد منذ أيام حركة كثيفة للطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية بعد كارثة الزلزال.

يشار إلى أن هذا العدوان الإسرائيلي يأتي في ظل ظروف إنسانية صعبة في الوقت الحالي، وهو الأول من نوعه بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

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