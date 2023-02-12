newsCode: 1329963 ٢٠٢٣/٠٢/١٢ ١٣:٥٤:٣٠ A

خلال استقباله أکبر مسؤول عربي یزور سوریا منذ الزلزال.. الأسد: الشعب السوري یُقدّر مواقف الإمارات واستجابتها السریعة

شكر الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله الأحد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في دمشق، دولة الإمارات على المساعدات الإنسانية والإغاثية “الضخمة” التي قدمتها لبلاده منذ الزلزال المدمر.