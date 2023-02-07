newsCode: 1328462 ٢٠٢٣/٠٢/٠٧ ١٥:٣٤:٥٨ A

لماذا کان الزلزال في ترکیا وسوریا مُدمرًا إلى هذا الحد؟.. خبراء یکشفون عن المفاجأة الکبیرة والسر في عدد الضحایا الهائل

كان الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا المجاورة، فجر الاثنين، مدمرًا بسبب مجموعة من العوامل تتمثل في توقيته وموقعه وخط الصدع الهادئ نسبيًّا منذ قرنين ومبان مشيَّدة بشكل سيئ.