أردوغان یعلن مصرع 912 شخصا فی زلزال مرعش

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، مصرع 912 شخصا وإصابة 5 آلاف و385 آخرين في الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، وبلغت قوته 7.7 درجات.

جاء ذلك في تصريحات من مقر إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) في أنقرة، حيث أشرف الرئيس أردوغان على سير أعمال البحث والإنقاذ.

ولفت أردوغان إلى أن "زلزال مرعش الذي وقع فجر اليوم، يعد أكبر كارثة شهدتها البلاد منذ زلزال أرزينجان عام 1939.

وقال : "دولتنا تحركت عبر كافة مؤسساتها على الفور منذ لحظة وقوع الزلزال وولاياتنا استنفرت كل إمكانياتها".

وأعلن مصرع 912 شخصا وإصابة 5 آلاف و385 آخرين في الزلزال، وفق أحدث حصيلة.

وأوضح أن عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم من تحت الأنقاض بلغ ألفين و470، فيما وصل عدد الأبنية المنهارة إلى ألفين و818 مبنى.

وذكر أن 9 آلاف من عناصر البحث والإنقاذ يواصلون العمل، "والعدد يزداد باستمرار مع توافد فرق إغاثية جديدة".

من ناحية أخرى، قال أردوغان إن تركيا تلقت عروضا للمساعدة من 45 دولة إلى جانب "الناتو" والاتحاد الأوروبي.

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