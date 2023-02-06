قتلى وجرحى جراء زلزال بقوة 7.9 درجات ضرب جنوب ترکیا

وبحسب معلومات نشرتها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، وقع الزلزال الساعة 04:17 بالتوقيت المحلي. وبلغ عمقه 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأدى ذلك لوقوع قتلى وجرحى، بعد انهيار عدد كبير من المباني في 10 ولايات تركية، حيث ضرب الزلزال غازي عنتاب، وشانلي أورفا، وكهرمان ماراش، ومالاتيا، ودياربكر، وأضنة، وغيرها من المناطق والولايات.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين أتراك سقوط 15 قتيلا على الأقل من جراء الزلزال.

وكانت وكالة أنباء الأناضول التركية قد نقلت عن والي مدينة عثمانية، جنوبي تركيا، قوله إن 5 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، بالإضافة إلى تهدم أكثر من 30 مبنى.

كما نقلت الوكالة التركية عن وزير الداخلية قوله إن تركيا رفعت حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، ما يعني أن ذلك يشمل تقديم المساعدة الدولية.

وبحسب معلومات نشرتها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، وقع الزلزال الساعة 04:17 بالتوقيت المحلي. وبلغ عمقه 7 كيلومترات تحت سطح الأرض. وأدى ذلك لوقوع قتلى وجرحى، بعد انهيار عدد كبير من المباني في 10 ولايات تركية، حيث ضرب الزلزال غازي عنتاب، وشانلي أورفا، وكهرمان ماراش، ومالاتيا، ودياربكر، وأضنة، وغيرها من المناطق والولايات. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين أتراك سقوط 15 قتيلا على الأقل من جراء الزلزال. وكانت وكالة أنباء الأناضول التركية قد نقلت عن والي مدينة عثمانية، جنوبي تركيا، قوله إن 5 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، بالإضافة إلى تهدم أكثر من 30 مبنى. كما نقلت الوكالة التركية عن وزير الداخلية قوله إن تركيا رفعت حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، ما يعني أن ذلك يشمل تقديم المساعدة الدولية. وبحسب الوكالة الحكومية التركية لإدارة الكوارث AFAD، بلغت قوة الزلزال 7,4 درجات. وذكر مراسلو وكالة فرانس برس أن السكان شعروا بالزلزال في لبنان وسوريا وقبرص. وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت مباني مدمرة في مدن عدة في جنوب شرق البلاد. وتقع تركيا في منطقة تشهد نشاطا زلزاليا هو من بين الأعلى في العالم. وفي أواخر نوفمبر الماضي ضرب زلزال بقوة 6,1 درجات شمال غرب تركيا موقعا حوالى خمسين جريحا ومتسببا بأضرار محدودة، وفق أجهزة الإسعاف التركية. في يناير 2020، ضرب زلزال بقوة 6,7 درجات منطقة إلازيغ، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا. وفي أكتوبر من العام نفسه، ضرب زلزال بقوة 7 درجات بحر إيجه، ما أسفر عن مقتل 114 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين بجروح. المصدر: أ ف ب

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