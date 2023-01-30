تأکیداً لتحذیرات الجنرال مینیهان.. مشرعون أمریکیون یتحدثون عن اندلاع حرب مع الصین بحلول 2025

وأضاف “يجب أن نستعد لهذا الصراع، وأعتقد أن هذا يمكن أن يحدث طالما أن بايدن لا يزال في منصبه بسبب سياسته الضعيفة كما فعل مع أفغانستان”.

وقال ماكول في مقابلة مع برنامج “فوكس نيوز صنداي” إن الاحتمالات كبيرة جداً بشأن قيام صراع مع الصين ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال الجنرال مايكل مينيهان في مذكرة يوم الجمعة إنه يعتقد أن البلاد ستكون في حرب مع الصين بحلول عام 2025، قائلاً إن الانتخابات الرئاسية في تايوان والولايات المتحدة في عام 2024 قد تمنح الرئيس الصيني شي جين بينغ “فرصة”.

وقال ماكول: “آمل أن يكون مخطئًا، ولكنني أعتقد أنه على حق، رغم ذلك ، للأسف.”

وقال ماكول، أيضاً، إنه قلق “للغاية” بشأن نفاد الصواريخ الدقيقة والتكنولوجيا المتقدمة في الولايات المتحدة في أقل من أسبوع إذا دخلت الولايات المتحدة في صراع مع الصين، مرددًا دراسة نشرها مركز أبحاث في وقت سابق من هذا الشهر وجدت أن الولايات المتحدة من المحتمل أن تنفد بعض ذخائرها، بما في ذلك الذخائر بعيدة المدى والموجهة بدقة، في أقل من أسبوع من الحرب مع الصين في مضيق تايوان.

واستنتجت الدراسة أن الولايات المتحدة “ليست مستعدة بشكل كاف” للحرب مع الصين ، قائلة إن التزام الولايات المتحدة بإرسال المزيد من أنظمة الدفاع إلى أوكرانيا كشف أوجه القصور في صناعة الدفاع.

وقال ماكول: ” قاعدتنا الدفاعية الصناعية محطمة”.

وأضاف “لقد وقعت على جميع مبيعات الأسلحة العسكرية الأجنبية قبل ثلاث سنوات، لم يذهبوا بعد إلى تايوان، لذلك نحن بحاجة إلى هذا الردع، لكن إذا لم يكن لدينا الأسلحة، فهذا أمر بالغ الأهمية للردع”.

وقال النائب آدم سميث (واشنطن)، وهو أكبر ديمقراطي في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، يوم الأحد إن الاستعداد العسكري الأمريكي يمثل “مشكلة كبيرة” مشيراً إلى عدم وجود قاعدة دفاعية صناعية.

وأضاف “ليس لدينا القدرة على تكثيف تلك القاعدة الصناعية”.

وقال إنه “قلق” عندما يقول الناس إن الحرب مع الصين “حتمية”.