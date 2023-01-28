نتنیاهو: رد إسرائیل على هجوم القدس سیکون “قویا وسریعا ودقیقا”

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن رد إسرائيل على الهجوم الذي نفذه مسلح فلسطيني، أمس الجمعة، وأسفر عن مقتل سبعة مستوطنين على أطراف القدس سيكون “قويا وسريعا ودقيقا”.

وقال نتنياهو في تصريحات متلفزة نشرها مكتبه قبيل اجتماع للقادة الأمنيين “سيكون ردنا قويا وسريعا ودقيقا.. لا نسعى إلى التصعيد لكننا مستعدون لأي سيناريو”.

وأعلنت الشرطة في وقت سابق توقيف 42 شخصا على خلفية هجوم الجمعة.

وأضاف نتنياهو أنه سيبحث المزيد من الإجراءات “لمكافحة الإرهاب”، من بينها رفض مدفوعات التأمين الوطني “للعائلات الداعمة للإرهاب”.

وتفقّد نتنياهو، مساء الجمعة، موقع الهجوم حيث تجمعت حشود هتفت “الموت للعرب”.

في هذا السياق، جددت الشرطة الإسرائيلية الدعوة لمن يملكون تراخيص لحمل أسلحتهم معهم، في حين اعتبر وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير أن على المزيد من الإسرائيليين الحصول على تصاريح لحمل السلاح.

وقال بن غفير للصحافيين خارج مستشفى في القدس، السبت، “عندما يحمل المدنيون مسدسات يمكنهم الدفاع عن أنفسهم”.

كما أعلن الجيش أنه سيعزز أعداد قواته في الضفة الغربية المحتلة.

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