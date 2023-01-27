طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات جویة على قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الجمعة سلسلة غارات جوية على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت المصادر الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال "الإسرائيلية" استهدفت موقع "الكتيبة 13" التابع للمقاومة الفلسطينة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، بأكثر من 15 صاروخا.

وأوضحت المصادر، أن أصوات القصف العنيف على الموقع المذكور أحدثت حالة من الخوف لدى الأطفال والنساء الآمنين في بيوتهم.

إلى ذلك، أطلقت المقاومة الفلسطينية المضادات الأرضية للتصدي لطائرات الاحتلال في سماء شمال قطاع غزة.

كما أطلقت المقاومة رشقة صاروخية جديدة من جنوب قطاع غزة، فيما تحاول القبة الحديدية التصدي للصواريخ، وعلى اثر ذلك دوت صافرات الانذار في عدد من مستوطنات الغلاف.

وأكد المُتحدث بإسم جيش الاحتلال، انه تم تفعيل إنذار في مستوطنات العين الثالثة وماجن ونير عوز.

وقال بيان لجيش الاحتلال: "خلال الغارة التي شنها الجيش على قطاع غزة، تم رصد اطلاق ثلاث قذائف صاروخية من القطاع نحو إسرائيل حيث اعترضت القبة الحديدية احداها بينما سقطت الثانية في منطقة مفتوحة والثالثة داخل قطاع غزة".

كما أعلن الاعلام العبري، عن دوي صفارات الانذار في مستوطنة نير عام ومفلاسيم بغلاف غزة.

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