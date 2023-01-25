طائرات عسکریة وسفن صینیة تخترق “فضاء تایوان ” في أحدث “استعراض شبه یومي” لاستخدام القوة

اخترقت الطائرات والسفن العسكرية الصينية المجال الجوي والمياه الإقليمية لتايوان مرة أخرى في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء فيما أصبح عرضًا شبه يومي لاظهار القوة ضد الجزيرة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنه تم رصد أربع طائرات عسكرية وثلاث سفن تابعة للبحرية الصينية حوالي الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأكدت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة التايوانية تراقب الوضع، وقد كلفت طائرات وسفن البحرية وأنظمة الصواريخ الأرضية (CAP) للرد على أنشطة الصين.

وكان توغل الصين في تايوان حدثًا شبه يومي منذ أسابيع مع تصاعد التوترات بين “البلدين”.

وقد انفصلت تايوان عن البر الرئيسي في عام 1949 بعد حرب أهلية وليس لها معها أي علاقات رسمية لكنها مرتبطة بمليارات الدولارات في التجارة والاستثمار.

وتصاعدت التوترات بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي الجزيرة في أغسطس، وأصبحت أكبر مسؤول أمريكي يزور الجزيرة منذ 25 عامًا.

وتعهد لاي تشينج تي، الذي يشغل حاليًا منصب نائب رئيس تايوان وتولى الدور الجديد لحزب التقدم الديمقراطي الحاكم ، بدعم ديمقراطية الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي في مواجهة ما وصفه بالاستبداد الصيني.

endNewsMessage1