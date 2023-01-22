newsCode: 1322748 ٢٠٢٣/٠١/٢٢ ١٦:٥٠:٢٢ A

تظاهرة أمام السفارة الإسرائیلیة فی ستکهولم لحرق التوراة ردا على حرق القرآن

تقدّم الكاتب المصري المقيم في السويد خالد الهواري بطلب من إدارة الامن السويدي لتنظيم مظاهرة احتجاجية يشارك فيها آخرين من دول الاتحاد الأوروبي أمام السفارة الإسرائيلية في استكهولم وحرق كتاب التوراة ردا على حرق القرآن.