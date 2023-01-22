تظاهرة أمام السفارة الإسرائیلیة فی ستکهولم لحرق التوراة ردا على حرق القرآن
تقدّم الكاتب المصري المقيم في السويد خالد الهواري بطلب من إدارة الامن السويدي لتنظيم مظاهرة احتجاجية يشارك فيها آخرين من دول الاتحاد الأوروبي أمام السفارة الإسرائيلية في استكهولم وحرق كتاب التوراة ردا على حرق القرآن.
ووعد الأمن السويدي بتحديد الموعد يوم الإثنين، حيث من المنتظر ان يشارك فيها الالاف من جميع دول الاتحاد الأوروبي ردا على الاستفزازات المتكررة التي تسمح بها السلطات السويدية بحق المسلمين.
وأدانت دول عربية وإسلامية عدّة، السبت سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من القرآن الكريم وتوعّدوا برد مناسب.
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