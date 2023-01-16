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خانه | عالم

بوتین یبحث مع أردوغان العلاقات الترکیة السوریة

أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بحثا تطبيع العلاقات التركية السورية.

بوتین یبحث مع أردوغان العلاقات الترکیة السوریة

وقال الكرملين في بيان: "بحث الجانبان تطبيع العلاقات التركية السورية، ومبادرة أنقرة لمباحثات ثلاثية بين روسيا وتركيا وسوريا. وتم الإشارة إلى أهمية العمل المشترك بين روسيا وتركيا وإيران على مسار أستانا للتسوية السورية".

من جهتها، أعلنت الرئاسة التركية أن أردوغان أجرى محادثات هاتفية مهمة مع بوتين تم خلالها بحث تطورات الأزمة الأوكرانية وقضايا أخرى.

 

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بوتين العلاقات التركية السورية أردوغان

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