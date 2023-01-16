newsCode: 1320398 ٢٠٢٣/٠١/١٦ ١١:١٧:٢٣ A

دول أوروبیة تنقل رسائل تحذیر غیر مسبوقة لحکومة نتنیاهو.. صحیفة عبریة تکشف تفاصیلها

حذرت دول أوروبية عدة، الأسبوع الماضي، حكومة الاحتلال الجديدة من إقدامها على أي خطوات أحادية الجانب في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.