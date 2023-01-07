“دیلي تلغراف” تنشر المزید من مذکرات الأمیر هاري: ملک بریطانیا کان خائفا أن تسحب میغان وکیت الأضواء منه

قال الأمير هاري في مذكراته التي من المقرر أن تصدر الشهر الجاري، إن والده كان يشعر بالغيرة من زوجته ميغان، ومن كيت ميدلتون زوجة الأمير وليام ولي العهد البريطاني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا” أنه تردد أن هاري كان السبب فيما يُفترض أن والده قاله إنه ليس “لديه مال ليدخره” لدعمه ماليا هو وزوجته ميغان حيث إن الملك تشارلز الثالث يخشى من أن الممثلة الأمريكية “الجديدة والمتألقة” سوف تسرق الأضواء منه.

وقال هاري في مذكراته “سبير” المنتظرة بشدة والتي صدرت بالخطأ في وقت مبكر في إسبانيا، إن والده “مر بهذا من قبل وإنه ليس لديه رغبة في السماح بحدوث هذا له مجددا”، في إشارة واضحة إلى أميرة ويلز الراحلة ديانا.

وبحسب صحيفة “ديلي تلغراف”، وهي أحد المنافذ الإعلامية الكثيرة التي تحصل على نسخة من النص الإسباني وترجمته، قال هاري قبل ارتباطه بميغان إن والده كان قد أثار موضوع مورد رزق الممثلة وسأل عما إذا كانت تخطط لمواصلة العمل بعد زواجهما.

وعندما قال هاري لوالده الذي أصبح ملكا الآن إنه لا يعتقد هذا، قال هاري إن والده رد قائلا “حسنا يا بني العزيز أنت تعلم بالفعل أنه ليس لدينا مال لندخره”.

ويصدر الكتاب في العاشر من كانون الثاني/يناير الجاري والذي خطه الكاتب جيه آر مورينجر.

(د ب أ)

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