مطار دمشق الدولي خارج الخدمة جراء قصف إسرائیلي أوقع أربعة قتلى

أعلن الجيش السوري مقتل عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة، جراء العدوان الإسرائيلي فجر اليوم على محيط دمشق.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري سوري أنه "حوالي الساعة 2:00 من فجر هذا اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي ومحيطه".

وأضاف المصدر: "أدى العدوان إلى استشهاد عسكريين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة".

وهذه المرة الثانية التي يخرج فيها مطار دمشق الرئيسي في البلاد من الخدمة منذ حزيران/يونيو 2022، حين أدى قصف إسرائيلي الى تعليق كل الرحلات لنحو أسبوعين بعدما ألحق أضراراً بأحد المدرّجات.

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