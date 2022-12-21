مشروع قانون الإنفاق الأمریکي یخصص 410 ملیون دولار لأمن الحدود في 5 دول عربیة

انتقد العديد من المشرعين الجمهوريين مشروع قانون الإنفاق الشامل، البالغ 1.7 تريليون دولار، والذي تم تداوله بشكل غير رسمي، مع اعتراضات بأنه لم يتم منح أعضاء الكونغرس سوى بضعة أيام لقراءة مشروع القانون، الذي يتألف من 4155 صفحة.

وقد تم نشر مشروع القانون بسرعة لتجنب إغلاق الحكومة، وجاء بعد صفقة بين الديمقراطيين والجمهوريين.

ووصف النائب الجمهوري عن ولاية نورث كارولاينا، دان بشوب، البنود المتعلقة بأمن الحدود، بأنها ” الأكثر فظاعة” في المشروع لأنها لا تهتم بأمن الحدود الأمريكية مقارنة مع أمن حدود بعض الدول الأخرى.

وكشف بشوب أن مشروع قانون الإنفاق الشامل خصص 410 مليون دولار لأمن الحدود في الأردن ولبنان ومصر وتونس وعُمان ولكن مشروع القانون يمنع تقديم الميزانية المقدمة لوكالة “الجمارك وأمن الحدود” في الولايات المتحدة من أجل تحسين الحدود.

ووصف عضو الكونغرس العديد من بنود مشروع القانون بالسخيفة، وقال إنه من غير المعقول تخصيص 65 مليون دولار لاستعادة تجمعات السلمون في المحيط الهادئ و5 ملايين دولار لإنشاء “طرق سريعة وصديقة للنحل” كما سلط النائب الضوء على 575 مليون دولار مخصصة لتنظيم الأسرة.

وكتب على تويتر ” “المالثوسية هي أيديولوجية مزعجة و معادية للإنسان ولا ينبغي أن يكون لها مكان في أي برنامج فيدرالي”.

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