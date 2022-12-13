بایدن یوقع مشروع قانون زواج المثلیین لیصبح قانونا ساریا

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يمنح الحماية الفدرالية للزواج من نفس الجنس ، مشيدا بالخطوة باعتبارها "خطوة حيوية نحو المساواة، من أجل الحرية والعدالة".

وبعد أن ألغت المحكمة العليا حقوق الإجهاض في يونيو الماضي، اجتمع المشرعون من اليسار واليمين معا لمنع أي تحرك مماثل للحد من زواج المثليين، والذي أقرته المحكمة في عام 2015.

وفي وقت سابق، أقر مجلس النواب الأمريكي، قانونا يحمي زواج المثليين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في ظل مخاوف من احتمال إصدار المحكمة العليا حكما يقوض هذا الحق.

المصدر: "فرانس برس"

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