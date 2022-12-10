ترامب یتهم قادة الیهود بعدم الولاء ویقول “یجب أن تخجلوا من أنفسکم”

اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، قادة اليهود في الولايات المتحدة بعدم الولاء.

وقال ترامب على موقعه "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي : ما مدى سرعة قادة اليهود في نسيان أنني كنت أفضل صديق لإسرائيل إلى حد بعيد، يجب أن يخجلوا من أنفسهم، هذا النقص في الولاء للأصدقاء والحلفاء هو سبب توقف العديد من أعضاء الكونغرس عن تقديم الدعم إسرائيل.

وجاءت تعليقات ترامب وسط التداعيات المستمرة لعشاء ترامب مع القومي الأبيض منكر المحرقة نيك فوينتيس بحضور مغني الراب “يي” المعروف سابقا باسم كاني ويست.

وأكد ترامب في أكثر من مناسبة أنه لم يكن على علم بآراء فوينتيس عندما وصل إلى العشاء.

وقال: لم أسمع بالرجل قط – لم يكن لدي أي فكرة عن آرائه، ولم يتم التعبير عنها على الطاولة في العشاء السريع للغاية.

وكان الرئيس السابق قد أدلى بتصريحات مماثلة لما ورد يوم الجمعة منتقدًا اليهود الأمريكيين لفشلهم في الاعتراف بدعمه لإسرائيل.

وأضاف ترامب ” لم يفعل أي رئيس أمريكي إسرائيل أكثر مما فعلت، ولكن من المدهش حقاً أن الأنجليين لدينا يقدرون هذا الأمر أكثر من أهل الديانة اليهودية، وخاصة أولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة”.

endNewsMessage1