newsCode: 1306579 ٢٠٢٢/١٢/٠٦ ١٧:٠٩:٣٨ A

أمریکا وروسیا تتبادلان الاتهامات في الأمم المتحدة

تبادلت الولايات المتحدة وروسيا اليوم الثلاثاء الاتهامات بعدم الاهتمام بمحادثات السلام الأوكرانية مع تصاعد الدعوات في الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار والالتزام بالدبلوماسية لإنهاء الحرب التي بدأت بغزو موسكو أوكرانيا قبل تسعة أشهر.