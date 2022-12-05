newsCode: 1305672 ٢٠٢٢/١٢/٠٥ ٠٩:٥٩:٤٤ A

الکشف عن مباحثات إسرائیلیة-روسیة سریة بشأن أوکرانیا

كشف تقرير صحافي، أمس الأحد، عن مباحثات روسية إسرائيلية أجريت مؤخرا عبر مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين، وذلك لضمان موسكو عدم تعرض تل أبيب إلى عمليات نقل أنظمة دفاع جوي من روسيا إلى المناطق التي يسيطر عليها الجيش الروسي في أوكرانيا.