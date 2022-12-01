واشنطن تبحث مع دول فی الشرق الأوسط تسلیم کییف أنظمة NASAMS

أعلن مدير شركة "رايثيون" غريغ هايز، أحد أكبر منتجي الأسلحة في الولايات المتحدة، أن واشنطن وحلفاءها يبحثون مع دول في الشرق الأوسط تسليم أوكرانيا أنظمة NASAMS للدفاع الجوي.

وقال هايز في حديث لصحيفة "بوليتيكو": "هناك أنظمة NASAMS متنشرة في الشرق الأوسط، وبعض حلفائنا في الناتو ونحن نعمل مع بعض الدول في الشرق الأوسط التي تمتلك NASAMS، على تسليمها لأوكرانيا".

أضاف أن المهمة الماثلة أمام الولايات المتحدة تتلخص في الاتفاق على تسليم هذه الأنظمة لأوكرانيا خلال 3 أو 6 أشهر، مشيرا إلى أن نقلها بهذه الطريقة سيستغرق وقتا أقل من صناعة أنظمة جديدة منها.

وأوضح أن "صناعة هذه الأنظمة تستغرق 24 شهرا، لكن ذلك لا يعني أنه سيتم تسليمها (لأوكرانيا) بعد 24 شهرا".

ولم يكشف هايز عن الدول التي تجري المباحثات معها، لكن معلومات البنتاغون من المصادر المفتوحة تشير إلى أن أنظمة NASAMS موجودة لدى سلطنة عمان وقطر.

المصدر: بوليتيكو

endNewsMessage1