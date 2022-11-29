newsCode: 1303689 ٢٠٢٢/١١/٢٩ ١٤:٢٨:٣٥ A

وفد أوکراني عسکري رفیع المستوى یصل "إسرائیل "سِرًّا لعقد لقاءات مع قیادة الجیش الإسرائیلي

وصل وفد أوكراني رفيع المستوى، برئاسة ضابط في القوات المسلحة الأوكرانية برتبة لواء، إلى إسرائيل لعقد سلسلة من الاجتماعات مع قيادة الجيش الإسرائيلي.