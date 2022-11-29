وفد أوکراني عسکري رفیع المستوى یصل "إسرائیل "سِرًّا لعقد لقاءات مع قیادة الجیش الإسرائیلي

وفد أوکراني عسکري رفیع المستوى یصل "إسرائیل "سِرًّا لعقد لقاءات مع قیادة الجیش الإسرائیلي
وصل وفد أوكراني رفيع المستوى، برئاسة ضابط في القوات المسلحة الأوكرانية برتبة لواء، إلى إسرائيل لعقد سلسلة من الاجتماعات مع قيادة الجيش الإسرائيلي.
أعلنت عن ذلك، موريا أساف فولبرغ، الصحفية من قناة "كيشيت" الإسرائيلية في صفحتها على موقع تويتر، وتابعت الصحفية أنه بناء على طلب الجانب الإسرائيلي لم يتم الإعلان عن الزيارة، وهدفها الرسمي تعزيز تطوير أنظمة الإنذار الصاروخي لأوكرانيا.
وقد أكد المسؤولون الإسرائيليون أن سياسة عدم توريد الأسلحة إلى أوكرانيا لم تتغير في الوقت الحالي.
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