وسائل اعلام صهيونية: اکتشفنا في الموندیال کم أننا مکروهون بین العرب

تحدّثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عما يواجهه مراسلو الصحيفة في قطر خلال تغطيتهم أحداث كأس العالم.

وقال مراسلو الصحيفة الإسرائيلية إنهم فهموا إلى أي حد أن "إسرائيل" مكروهة في العالم العربي، مشيرين إلى أنّه "ليس فقط لدى الحكومات والحكام، بل إن الكراهية لإسرائيل هي لدى الناس أيضاً في الشارع".

وتابعوا: "بعد عشرة أيام في الدوحة، من المستحيل عدم إطلاعكم على ما نواجهه هنا، نحن لا نقصد التجميل، نشعر بأننا مكروهون، ويكتنفنا العداء. نحن غير مرغوب فينا".

وأضافوا: "في الشارع، يرافقنا فلسطينيون وإيرانيون وقطريون ومغاربة وأردنيون وسوريون ومصريون ولبنانيون بنظرات مليئة بالكراهية"، مشيرين إلى أن الاستثناءات كانت من بعض السعوديين.

كما أشار الصحافيون إلى أنهم قرروا التعريف عن أنفسهم كصحافيين من الإكوادور.

كذلك، تطرقوا في حديثهم إلى ما جرى معهم بعد المباراة ضد البرازيل، قائلين إنها "لم تكن ممتعة بصورة خاصة. بعد المباراة، ونحن في طريقنا، ذهبنا لالتقاط بعض صور الفرح من البرازيليين. في كل مرة كان الفلسطينيون يقفون حولنا ملوّحين بالأعلام (الفلسطينية)، ويصيحون ويزعجوننا. في إحدى المرات، تم، بطريقة تهديدية، تطويق أحد المعجبين من كفر قاسم، والذي تجرأ على المجيء وإجراء المقابلات".

وتابعوا: "في هذا الوضع برمته، وقف الفلسطينيون أو القطريون والتقطوا الصور ليسخروا منا. عندما رأينا أن الوضع أصبح خطيراً، وأن النساء الإيرانيات بدأن يفهمن أننا ربما كنا إسرائيليين، عرّفنا أنفسنا مرة أخرى على أننا صحافيون من الإكوادور، حتى لا ندخل في مواجهة جسدية".

وقالوا: "انتشر المقطع الذي صوره أحدهم على نطاق واسع، وظهر في وسائل الإعلام العربية في محاولة لإظهار أن الإسرائيليين جبناء. وبالطبع هذا مشهد يُظهر جزءاً من الحقيقة. لسوء الحظ، انضمت عناصر عبر الإنترنت مرتبطة باليمين الإسرائيلي إلى أعدائنا، وشارك البعض في نشر المقطع من أجل إظهار مدى أننا نحاول، خائفين، الابتعاد عن المواجهة. هذا سيئ للغاية".

ولفت صحافيو الجريدة إلى أن "البعض من الإعلاميين قال إنّه عرف، في قطر، مدى الكراهية بين الناس في الشارع. كم يريدون مسحنا من على وجه الأرض. إلى أي مدى يثير كل ما يتعلق بإسرائيل حقداً شديداً في نفوسهم".

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