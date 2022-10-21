عدوان إسرائیلي یستهدف دمشق

وذكر مصدر عسكري لـ سانا أنه “حوالي الساعة 23.03 من مساء الجمعة 21-10-2022 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وأضاف المصدر أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

وكان الجيش السوري أعلن في 16 من الشهر الماضي أن "العدو الإسرائيلي استهدف مطار دمشق ومواقع بجنوب العاصمة برشقات صاروخية، ما أدى الى استشهاد 5 عسكريين سوريين".

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