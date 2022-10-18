قضیة أخرى تشکل مصدرا جدیدا للتوتر بین السعودیة والولایات المتحدة

أعلنت الولايات المتّحدة الثلاثاء أنّها على تواصل مع السعودية بشأن مواطن أميركي من أصل سعودي محتجز في المملكة، في قضية تشكّل مصدراً جديداً للتوتّر بين الحليفين التقليديين.

ويقضي سعد إبراهيم الماضي حكما بالسجن صدر بحقّه بسبب تغريدات انتقد فيها المملكة.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست بأن الماضي، المقيم في فلوريدا، توجّه إلى السعودية في زيارة عائلية، واعتقل في نوفمبر من العام الماضي في المطار بسبب 14 تغريدة أطلقها خلال السنوات السبع الماضية.

وأكّدت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن على تواصل مع الرياض بشأنه منذ ديسمبر وأنّ قضيته أثيرت مجدّداً الاثنين.

وأوردت الصحيفة نقلاً عن نجله أنّ الماضي البالغ 72 عاماً حُكم عليه في الثالث من تشرين الأول بالحبس 16 عاماً مع منعه من السفر لمدة 16 عاماً بعد انقضاء فترة العقوبة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل "لقد عبّرنا بشكل مستمرّ ومكثّف عن هواجسنا حيال هذه القضية على أعلى المستويات في الحكومة السعودية عبر قنوات في الرياض وواشنطن".

وأضاف "لا ينبغي أبداً تجريم حرية التعبير".

المصدر: أ ف ب

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