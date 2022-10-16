البیت الأبیض: بایدن "لیس لدیه أي نیة" للقاء ولي العهد السعودي

أعلن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان الأحد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن “ليس لديه أي نية” للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال قمة مجموعة العشرين المقررة الشهر المقبل في إندونيسيا، وذلك على وقع تدهور العلاقات بين الرياض وواشنطن.

وقال ساليفان لمحطة "سي إن إن" إن بايدن "سيعيد تقييم" العلاقات مع السعودية بعد قرار تحالف أوبک بلس خفض حصص إنتاج النفط والذي يصب في صالح روسيا، وتشمل الخيارات تغيير المساعدة الأمنية للمملكة، لكنه "لن يتحرك بتسرع".

وأضاف "وبالتالي لن يتصرف الرئيس بشكل مندفع وسيتصرف بطريقة منهجية واستراتيجية، وسيأخذ وقته للتشاور مع أعضاء كل من الحزبين حتى يتيح للكونغرس فرصة العودة والجلوس معهم شخصيا والنظر في الخيارات المتاحة".

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