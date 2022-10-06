أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لم يكن يمزح" في إشاراته لاستخدام الأسلحة النووية، محذرا من أن العالم يواجه أكبر تهديد نووي منذ أزمة الصواريخ الكوبية.

وقال بايدن في حفل لجمع التبرعات في نيويورك مشيراً إلى مواجهة عام 1962 مع الاتحاد السوفيتي "لم نواجه احتمال حدوث" أبوكاليبس” منذ كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبية".

وأضاف بايدن مشيراً إلى بوتين "لدينا رجل أعرفه جيداً إلى حد ما، إنه لا يمزح عندما يتحدث عن الإستخدام المحتمل لأسلحة نووية تکتيکية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية، لأن جيشه ضعيف الأداء بشكل كبير.

وأعرب بايدن، الذي كان يتحدث في حملة جمع تبرعات للجنة الحملة الديمقراطية بمجلس الشيوخ في منزل جيمس مردوخ عن شكوكه في وجود أي طريقة لبوتين وروسيا لاستخدام سلاح نووي تكتيكي صغير دون ان يؤدي ذلك إلى نهاية العالم.

وقال بايدن: "أحاول معرفة كيف سيعثر بوتين على مخرج وكيف سيحافظ على ماء وجهه؟".

تعليقات بايدن هي من أقسى التصريحات الأمريكية حتى الآن بشأن التهديد الذي تمثله روسيا باستخدام سلاح نووي وتصعيد حربها بشكل كبير في أوكرانيا.

وكان بوتين قد قال في خطاب ألقاه الشهر الماضي إن موسكو مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن أي من أراضيها، واتهم الولايات المتحدة وحلفاء واشنطن بالابتزاز النووي ومحاول تدمير بلاده.

وأضاف بوتين في خطاب متلفز أعلن فيه تعبئة مئات الآلاف من القوات للقتال في اوكرانيا "بلادنا لديها وسائل تدمير مختلفة، وبعض المكونات أكثر حداثة من تلك الموجودة في دول الناتو".

وقال البيت الأبيض في الأيام الأخيرة إنه لم ير سبباً لتعديل وضعه النووي، وحاول العديد من المسؤولين الأمريكيين عدم تصعيد الصراع مع روسيا والتواصل مع موسكو على انفراد على الرغم من استمرار حملة العقوبات.

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