أعلنت أوكرانيا، أمس الأحد، أنها استعادت السيطرة الكاملة على مركز ليمان للنقل والإمداد شرق البلاد، ما يمثل أكبر انتصار لكييف في ميدان المعركة منذ أسابيع وربما نقطة انطلاق لمزيد من المكاسب في الشرق ومن الضغوط على الكرملين.

وجاءت أحدث انتكاسة مدوية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد يوم واحد فقط من إعلانه ضم أربع مناطق تمثل ما يقرب من خُمس مساحة أوكرانيا بينها دونيتسك حيث تقع ليمان. ونددت كييف والغرب بالخطوة ووصفتها بأنه مهزلة غير قانونية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها ستسحب قواتها من منطقة ليمان “بسبب تهديد يتعلق بمحاصراتها”.

وسقطت ليمان في مايو/ أيار في يد القوات الروسية التي استخدمتها كمركز للوجستيات والنقل لعملياتها في شمال منطقة دونيتسك. وتمثل خسارتها أكبر هزيمة لروسيا في ساحة المعركة منذ الهجوم المضاد الخاطف الذي شنته أوكرانيا في منطقة خاركيف بالشمال الشرقي الشهر الماضي.

كما أشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أن أهمية ليمان للعمليات ترجع إلى سيطرتها على طريق رئيسي يعبر نهر سيفرسكي دونيتس، والذي تحاول روسيا من خلفه تعزيز دفاعاتها. وأضافت الوزارة أن روسيا تعرضت على الأرجح لخسائر فادحة خلال الانسحاب. وقال متحدث عسكري أوكراني أمس إن روسيا كان لديها ما بين خمسة آلاف و5500 جندي في المدينة قبل الهجوم الأوكراني.

وقال رئيس مجلس النواب الروسي فياتشيسلاف فولودين إن البرلمان الروسي سينظر اليوم الاثنين في مشاريع قوانين ومعاهدات تصديق لضم المناطق. وقال رئيس لجنة مجلس الدوما بافيل كراشينينيكوف، إن سكان المقاطعات الأربعة سيتمكنون من الحصول على الجنسية الروسية بعد تقديم طلب وأداء اليمين.

وفي وقت سابق الأحد، أقرت المحكمة الدستورية بتوافق المعاهدات الخاصة بالأراضي الجديدة مع القانون الأساسي للبلاد.

ودعا رمضان قديروف، زعيم منطقة الشيشان في جنوب روسيا، السبت إلى تغيير في الاستراتيجية يصل إلى “إعلان الأحكام العرفية في المناطق الحدودية واستخدام أسلحة نووية منخفضة القوة”. وتقول واشنطن أنها سترد بشكل حاسم على أي استخدام للأسلحة النووية.

وانتقدت شخصيات روسية بارزة السبت قادة الجيش الروسي ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو على مواقع التواصل الاجتماعي لمسؤوليتهم عن الانتكاسات، لكنها لم تهاجم بوتين.

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