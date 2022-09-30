قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الجهود الأوكرانية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) يجب أن تتم في "وقت مختلف"، مما يلقي بالمياه الباردة على محاولات البلاد للانضمام إلى التحالف الدولي ويساعد على تخفيف التوترات الروسية، حيث بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تسريع خطاب التهديدات النووية.

وقد تقدمت أوکرانيا رسميا للإنضمام إلی التحالف کشريک عسکري اليوم الجمعة، بالتزامن مع إعلان بوتين أن موسكو ستضم رسمياً أربع مناطق محتلة داخل حدود أوكرانيا، ويعني قبول أوكرانيا في التحالف دخول الناتو رسميا في الحرب.

وقال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في وقت سابق اليوم الجمعة إنه بينما يدعم حق أوكرانيا في متابعة طلب الانضمام إلا أن قبول أوكرانيا يتطلب توافق جميع الحلفاء بشأن العضوية.

وواصلت الولايات المتحدة دعم أوكرانيا في الحرب ولكنها كانت مترددة في قضية طلب العضوية إلى حلف الناتو، وفي غضون ذلك، اقتربت السويد وفنلندا من إنهاء متطلبات طلبات العضوية إلى التحالف، وأعلنت السويد، الجمعة، أنها سترفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى تركيا بعد أن اعترضت الأخيرة على عضويتها في بداية العام.

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