قالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل والبحرين بدأتا محادثات بشأن اتفاق تجارة حرة.

وطبعت إسرائيل والبحرين العلاقات الدبلوماسية قبل عامين. وأبرمت إسرائيل والإمارات في مايو/ أيار اتفاق تجارة حرة، هو الأول لإسرائيل مع دولة عربية.

وقالت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي: “سيساعد الاتفاق على تعزيز العلاقة بين البحرين وإسرائيل بشكل كبير، وإزالة الحواجز وتوسيع التعاون الاقتصادي والمساعدة في بناء المزيد من الجسور بين البلدين”.

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