نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، قوله إن 49 جنديا قتلوا خلال اشتباكات ليلية مع أذربيجان.

وقال باشينيان في خطاب أمام البرلمان، إن باكو هاجمت مواقع أرمينيا خلال الليل وإن القتال مستمر.

وتبادلت باكو ويريفان اللوم في التوترات التي اندلعت خلال الليل، في أحدث تصعيد في الأعمال القتالية المستمرة منذ عقود بسبب منطقة ناغورنو قرة باغ المتنازع عليها.

من جهتها، تعهّدت موسكو ويريفان باتخاذ خطوات “من أجل استقرار الوضع” على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، بعد الاشتباكات الأخيرة.

وقالت الوزارة إن وزير الدفاع الأرميني عرض في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي شويغو “الوضع الناتج عن العدوان الواسع النطاق لأذربيجان”. وأضاف أن الوزيرين “اتفقا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقرار الوضع”.

وأكدت يريفان أن قوات باكو مدعومة بالمدفعية والطائرات المسيّرة، تسعى إلى “التقدّم” داخل الأراضي الأرمينية.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان إن “المعارك” تدور في عدّة نقاط على الحدود و”العدو يحاول باستمرار التقدّم”. وأضافت أن “القوات الأذربيجانية تواصل استخدام المدفعية وقذائف هاون وطائرات بدون طيار وبنادق من العيار الثقيل”.

ومساء الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اندلاع اشتباكات حدودية مكثفة نتيجة استفزازات من الجانب الأرميني.

ولفتت في بيان إلى أن الجيش الأذربيجاني بدوره اتخذ التدابير اللازمة لإسكات مصادر النيران الأرمينية ومنع توسع الاشتباكات.

وأكدت تكبيد القوات الأرمينية المشاركة في العمليات الاستفزازية خسائر في الأرواح والعتاد.

وأفادت أذربيجان أن حكومة يريفان تتحمل كافة المسؤولية عن الاشتباكات والخسائر، وأنه سيتم تقديم معلومات إضافية للرأي العام في وقت لاحق.

في المقابل، دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الثلاثاء، أرمينيا إلى “التوقف عن استفزازاتها” ضدّ أذربيجان.

وقال الوزير التركي في رسالة نشرها على موقع “تويتر”: “يجب على أرمينيا التوقف عن استفزازاتها والتركيز على مفاوضات السلام والتعاون” مع باكو.

كما دعا وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، كلاً من أرمينيا وأذربيجان إلى وقف فوري للاشتباكات الحدودية بينهما.

وقال بلينكن في بيان: “تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء أنباء الاشتباكات على الحدود الأرمينية- الأذربيجانية، بما في ذلك ما ورد عن هجمات على المناطق السكنية والبنية التحتية المدنية في أرمينيا”.

وأضاف: “كما أوضحنا منذ فترة طويلة، لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري لهذه المشكلة، وندعو إلى إنهاء فوري لجميع الاشتباكات العسكرية”.

(وكالات)

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