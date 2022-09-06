استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مطار حلب الدولي، في سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي.

ووفقاً للمصادر، فإن صواريخاً إسرائيلية استهدفت مواقع في حلب، وكذلك وقعت انفجارات عدة في اللاذقية، حيث استهدفت الصواريخ مهبط المطار.

وأفادت بوقوع أضرار مادية بمهبط المطار وخروجه عن الخدمة، جراء استهدافه بعدد من الصواريخ.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قصف الطيران الإسرائيلي مطار دمشق الواقع جنوب العاصمة السورية، وألحق أضرارًا بالمباني، وأوقف مهابط الطائرات عن الخدمة.

ويشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع عسكرية في محيط دمشق والمحافظات الساحلية، ويستهدف بشكل خاص مواقع لقوات النظام وأهدافاً إيرانية، وأخرى لـ"حزب الله" اللبناني.

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