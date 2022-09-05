قُتل 10 أشخاص في حوادث طعن في إقليم ساسكاتشيوان في كندا، وقالت شرطة الخيالة الملكية الكندية إنها تبحث عن شخصين ارتكبا الجرائم.

وأفادت الشرطة إنه تم نقل 15 شخصاً على الأقل إلى المستشفيات بجروح خطيرة جراء حوادث الطعن.

واوضحت الشرطة أن المشتبه بهما داميان ساندرسون ومايلز ساندرسون كانا يتنقلان في شارع أركولا في ريجيبنا.

وأضافت أن حوادث الطعن وقعت في 10 مواقع على الأقل، بما في ذلك نيشن جيمس وقرية ويلدون.

وبعثت الشرطة برسائل تنبيه إلى المواطنين بشأن خطورة المشتبه بهما، وطلبت من سكان المنطقة اتخاذ الاحتياطات.

وأوضحت الشرطة أن الضحايا تعرضوا للهجوم بشكل عشوائي.

ونصحت الشرطة سكان منطقة ريجينا بعدم الاقتراب من المشتبه بهما، مشيرة إلى أنها وضعت نقاط تفتيش في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو في تغريدة على تويتر إن عمليات الطعن الجماعي في كندا “مروعة ومفجعة”.

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