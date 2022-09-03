أصدرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، بيانًا عاجلاً طالبت فيه الولايات المتحدة بإلغاء صفقة الأسلحة الجديدة التي أعلنتها مع تايوان.

قالت الخارجية الصينية في بيانها: "صفقة الأسلحة الجديدة لتايوان تهدد العلاقات بين بكين وواشنطن، وسنتخذ إجراءات مضادة ما لم تلغ صفقة الأسلحة الجديدة لتايوان".

ومساء الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة أسلحة إلى تايوان بأكثر من 1.1 مليار دولار.

وتشمل الأسلحة التي أعلنت عنها وزارة الخارجية الأمريكية 665 مليون دولار مخصصة لنظام رادار إنذار مبكر لمساعدة تايوان في تعقب الصواريخ التي قد تستهدفها.

وتأتي تلك الأسلحة في إطار السياسة الأمريكية المستمرة لدعم تايوان، رغم الغضب الصيني جراء ذلك.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن صفقة أسلحة مسبقا.

وطالبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم مطالبة الکونجرس بالموافقة على بيع أسلحة بقيمة 1.1 مليار دولار لتايوان".

وتشمل الأسلحة: "60 صاروخا مضادا للسفن و100 صاروخ جو-جو، وذلك وسط توتر متصاعد مع الصين".

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