الجيش الأميركي يعلن في بيان أنّ قواته نفذت غارات جوية دقيقة ضد منشآت تستخدمها جماعات مرتبطة بحرس الثورة الإيرانية في دير الزور.

أعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان، فجر اليوم الأربعاء، أنه "بتوجيه من الرئيس الأميركي جو بايدن، نفذت القوات الأميركية غارات جوية دقيقة في محافظة دير الزور في سوريا".

وزعم البيان، أنّ "هذه الضربات الدقيقة تهدف إلى حماية القوات الأميركية من هجمات الجماعات المدعومة من إيران مثل تلك التي شنّتها على أفراد أميركيين في منتصف آب/أغسطس".

وبحسب البيان، "استهدفت الغارات الأميركية مرافق البنية التحتية التي تستخدمها جماعات تابعة للحرس الثوري الإيرانية".

وأضاف "غارات اليوم كانت ضرورية للدفاع، وحماية الأفراد الأميركيين"، مشيراً إلى أنّ "الولايات المتحدة اتخذت إجراءات متناسبة للحدّ من مخاطر التصعيد وتقليل مخاطر وقوع إصابات".

وبحسب ما جاء في البيان، فإنّ "الولايات المتحدة لا تسعى إلى نزاع، لكنها ستستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شعبها والدفاع عنه"، مضيفاً أنّ "القوات الأميركية باقية في سوريا لضمان الهزيمة الدائمة لداعش"، وفق زعم البيان.

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