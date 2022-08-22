خطط الحكومة الباكستانية لاعتقال رئيس الوزراء السابق عمران خان، وفقاً لما ذكرته صحف محلية ناطقة باللغة الانكليزية.

وشددت الشرطة الإجراءات الأمنية بالفعل على الطريق المؤدية لمنزل خان، وشوهدت حركة غير عادية حول بانيغالا.

وبحسب ما ورد، تم رفع دعوى ضد خان في إطار مكافحة الإرهاب.

وتوافد المئات من أنصار خان على إسلام آباد في محاولة لمنع السلطات من اعتقال رئيس الوزراء السابق، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وفي وقت سابق ، حذر خان خلال تجمع حاشد في مدينة روالبندي من أزمة مماثلة لأزمة سريلانكا إذا واصلت السلطات حملتها ضد حزبه “حركة إنصاف”.

وقالت هيئة تنظيم وسائل الإعلام الباكستانية إنه من غير القانوني بث خطابات رئيس الوزراء السابق على الهواء مباشرة.

واشتكى مستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي في باكستان من تعطل موقع “يوتيوب” خلال خطاب روالبندي، الذي ألقاه خان.

وقال خان إن هذه التصرفات تظهر يأس أولئك الذين يرغبون في دفع البلاد نحو الفوضى السياسية والاقتصادية من أجل مصالحهم الخاصة.

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