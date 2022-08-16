نفّذت الصين مناورات عسكرية جديدة في محيط تايوان، أمس الإثنين، بالتزامن مع زيارة لأعضاء من الكونغرس الأمريكي للجزيرة، بعد أيام على زيارة مشابهة قامت بها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وأثارت ردا غاضبا من بكين.

ودفعت الزيارة التي تستمر يومين ولم تكن معلنة سابقا، الصين إلى التأكيد مجدداً بأنها "ستستعد لحرب" بشأن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي ديمقراطي، بينما يطالب بها القادة الصينيون وتعهّدوا باستعادتها وإن كان بالقوة.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني التايواني، الإثنين، أنه تم رصد 30 طائرة عسكرية صينية حول المنطقة المحيطة بالجزيرة حتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن الوزارة رصدت خمس سفن حربية صينية حول المنطقة المحيطة بتايوان.

والتقى الوفد المكوّن من خمسة أعضاء في الكونغرس بقيادة السناتور إد ماركي الذي يمثّل ولاية ماساتشوستس، بالرئيسة التايوانية تساي إنغ – وين، الإثنين، حسب ما أفاد معهد يعدّ بمثابة سفارة واشنطن في تايبيه بحكم الأمر الواقع.

وقال إن "الوفد حظي بفرصة لتبادل وجهات النظر مع النظراء التايوانيين بشأن مجموعة واسعة من القضايا المهمة بالنسبة للولايات المتحدة وتايوان على حد سواء".

وأثارت الزيارة التي ضمّت شخصيات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي حفيظة بكين التي أعلنت تنظيم "دورية للتأهب لمعارك مسلّحة ومناورات قتالية في البحر والمجال الجوي حول تايوان"، الإثنين.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية وو كيان، إن "جيش التحرير الشعبي الصيني يواصل التدرّب والاستعداد للحرب والدفاع بحزم عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي وسحق أي شكل من أشكال "استقلال تايوان" الانفصالي ومحاولات التدخل الخارجية بشكل حازم".

وأضاف: "نحذّر الولايات المتحدة وسلطات الحزب الديمقراطي التقدمي (الحاكم في تايوان) “استخدام تايوان لاحتواء الصين” مصيره الفشل".

وجاءت مناورات الإثنين بعد تدريبات ضخمة استمرت عدة أيام في محيط تايوان غداة زيارة بيلوسي، وأرسلت بكين خلالها سفنا حربية وصواريخ وطائرات إلى المياه والأجواء القريبة من الجزيرة. كما قال وزير خارجية الجزيرة جوزيف وبعد اجتماع مع الوفد الأمريكي الإثنين: “لا يمكن للصين الاستبدادية أن تملي على تايوان كيف تقيم علاقات صداقة وتحظى بالدعم وتبقى صامدة وتشع كشعلة حرية” .

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