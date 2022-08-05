أنهت إسرائيل جهود الوساطة القائمة، التي تقودها مصر لاحتواء التوتر الأمني في مناطق حدود غزة، بشنها هجوما عسكريا على القطاع، أطلقت عليه اسم “الفجر الصادق”، اغتالت خلاله تيسير الجعبري، القيادي الكبير في سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي – كما استهدفت عدة مواقع للحركة، ما أوقع عددا من الشهداء والجرحى.

استشهد جراء الضربات الجوية الأولى على غزة، مسؤول المنطقة الشمالية في سرايا القدس، وعضو المجلس العسكري، تيسير الجعبري، وذلك خلال قصف طائرات الاحتلال الاسرائيلي شقة في برج فلسطين في حي الرمال بمدينة غزة. كما استشهد جراء هذا القصف 10 فلسطينيين، بينهم نشطاء من سرايا القدس، وطفلة عمرها خمس سنوات.