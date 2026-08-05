الرئیس بزشكيان: ندعم أي قرار يتخذه القادة الفلسطينيون في مسار المفاوضات

وهنأ الرئيس بزشكيان خلال هذا الاتصال الهاتفي، خليل الحية بمناسبة انتخابه رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس، معربا عن أمله في أن يكون توليه هذه المسؤولية، بتوفيق من الله، مصدرا لخدمة الشعب الفلسطيني وأهالي غزة الصامدين، وأن يمهد لتعزيز عزتهم ورفعتهم أكثر من أي وقت مضى.

وأشار رئيس الجمهورية، في سياق حديثه، إلى استشهاد إسماعيل هنية خلال زيارته للجمهورية الإسلامية الإيرانية، واصفا هذا العمل بأنه جريمة غادرة ارتكبها الكيان الصهيوني.

وأشاد بصبر الشعب الفلسطيني وثباته ومقاومته في مواجهة جرائم الكيان الصهيوني، مؤكدا أن "قلوب وأرواح الشعب والمسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما كانت إلى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستواصل دعم الشعب الفلسطيني ومساندته".

وأعرب رئيس الجمهورية عن تقديره لدور خليل الحية وإدارته في تحقيق التنسيق بين الفصائل الفلسطينية، وقال إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدعم كل تدبير أو مبادرة أو قرار يتخذه القادة الفلسطينيون خلال مسار المفاوضات.

وأشار إلى الاعتداءات الأخيرة التي شنها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإلى الظروف التي تشهدها المنطقة، مؤكدا أنه رغم هذه التحديات، لا تزال القضية الفلسطينية تحتفظ بمكانتها المحورية في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولم تغب عن اهتمام مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصانعي سياساتها وقائد الثورة الإسلامیة، ولا تزال تعد القضية الأولى في العالم الإسلامي.

وتمنى الرئیس بزشكيان للشعب الفلسطيني موفور الصحة والعزة والنصر، مؤكدا استمرار دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لهذا الشعب، معلنا أن إيران لن تدخر أي جهد في سبيل مساعدة الشعب الفلسطيني.

كما دعا رئيس الجمهورية إلى تعزيز الوحدة والتماسك والتقارب بين الدول الإسلامية، دفاعا عن مصالح الأمة الإسلامية.

وفي جانب آخر من هذا الاتصال الهاتفي، طلب الرئیس بزشكيان نقل تحياته إلى سائر المجاهدين والمسؤولين الفلسطينيين، مؤكدا أن وحدة الدول الإسلامية وتضامنها يمكن أن يمهدا الطريق لانتصار الحق على الباطل.

وشدد رئيس الجمهورية على أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت ولا تزال داعمة للشعب الفلسطيني المظلوم والمقاوم والبطل، وستواصل جهودها من أجل توسيع التعاون مع الدول الإسلامية، بما يسهم في الحد من الخلافات القائمة، ويعزز وحدة الأمة الإسلامية وتماسكها في مواجهة أعدائها".

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