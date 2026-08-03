عراقجي يناقش هاتفيا مع نظيريه الباكستاني والعُماني تطورات المسار الدبلوماسي

وأجری عراقجي اليوم الاثنين اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الباكستاني "محمد إسحاق دار" حيث استعرض الجانبان آخر التطورات الإقليمية ومسار التحركات الدبلوماسية الجارية؛ مؤكدين ضرورة مواصلة التعاون والتشاور الوثيق بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

كما أجرى وزير الخارجية الإيراني اتصالا هاتفيا أخر مع نظيره العماني "بدر البوسعيدي" وبحث الجانبان خلاله آخر المستجدات الإقليمية، وتبادلا وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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