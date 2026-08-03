قائد القوات البرية للحرس الثوري: مستعدون للتصدي لأي خطأ في حسابات الأعداء

وأكد العميد كرمي، اليوم الاثنين، خلال تفقده مستوى الجاهزية العملياتية والقتالية العالية للمجاهدين البواسل في مناطق العمليات شمال غربي البلاد، أن القوات البرية للحرس الثوري تتمتع بإشراف استخباري كامل وجهوزية عملياتية في جميع مناطق العمليات في أنحاء البلاد، بما في ذلك مناطق العمليات في الشمال الغربي.

وصرح قائد القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية بأنه بعون الله وقوته، وبالإستفادة من الخبرة الثمينة المتراكمة على مدى سنوات طويلة من الدفاع عن أرض إيران الإسلامية المقدسة، والاعتماد على الإيمان والتكنولوجيا والعلوم الحديثة، فإن مقاتلي مقر حمزة سيد الشهداء (ع) التابع للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية، وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي خطأ في الحسابات يرتكبه الأعداء الخارجيون أو قادة وعناصر الزمر الإرهابية، وتحويل هذه الأرض إلى مقبرة جماعية للعناصر الخبيثة والمرتزقة.

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